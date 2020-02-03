Санкт-Петербург, 3 февраля, 2020, 17:19 — ИА Регнум. В правительстве Северной столицы ожидают, что обрушение СКК «Петербургский», при котором погиб рабочий, не повлияет на сроки возведения новой ледовой арены на этом месте. Об этом заявил 3 февраля вице-губернатор Максим Соколов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Рассчитываю, что не должно повлиять. Конечно, это случай беспрецедентный. Но до 2023 года еще есть время. Поэтому, сколько бы ни длились соответствующие процедуры по данной ситуации, мы планируем, что успеем наверстать», — сказал чиновник.

Напомним, ООО «СКА Арена» намерено построить в Московском районе самую большую ледовую площадку в мире, для чего понадобилось снести СКК «Петербургский». Первым турниром на новой арене должен стать чемпионат мира по хоккею 2023 года, работы должны быть завершены к весне указанного года.