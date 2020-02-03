Ярославль, 3 февраля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Ярославское региональное Управление Федеральной антимонопольной службы предостерегает руководство АО «Яргоэлектротранс» о возможном нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ярославский троллейбус

Нарушение закона может возникнуть в случае реализации озвученных «ЯрГЭТ» планов закупить новый подвижной состав у вологодского ОАО «Транс-Альфа Энерго» без конкурсных процедур.

По официальной информации, имеющейся в УФАС, в конце января директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов заявил о намерении в 2020 году приобрести новый подвижный состав в Вологде у ОАО «Транс-Альфа Энерго». На деловой встрече руководители предприятий обсудили не только планы приобретения новых троллейбусов, но и вопросы обслуживания уже имеющихся в Ярославле машин, включая обучения технического персонала «ЯрГЭТ».

По мнению антимонопольного ведомства прямая реализация этих планов может напрямую нарушить антимонопольное законодательство и вызвать отрицательные последствия, как для акционерного общества, так и директора «ЯрГЭТ». В связи с этим, Ярославским УФАС России было подготовлено и направлено в адрес директора АО «ЯрГЭТ» Завьялова Сергея Николаевича предостережение о возможном нарушении.

«Осуществление закупки у единственного поставщика в случаях, непредусмотренных Положением о закупках, образует нарушение части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. В случае допущения указанных нарушений в отношении общества будет возбуждено антимонопольное дело» — комментирует ситуацию руководитель Ярославского УФАС России Иван Геннадьевич Паутов.

В УФАС отмечают, что в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ и услуг от 21.12.2018», утвержденным директором АО «ЯрГЭТ» и обязательным к соблюдению сотрудниками акционерного общества, закупка у единственного поставщика возможна лишь на сумму, не превышающую 300 тысяч рублей. И эта сумма никак не соответствует средней стоимости даже одного троллейбуса.