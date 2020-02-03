Санкт-Петербург, 3 февраля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Смольный пока не думает о возможном разрыве контракта с концессионером ООО «СКА Арена» после обрушения СКК «Петербургский» 31 января. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК Петербургский после обрушения

Напомним, СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением арены 1979 года постройки, при котором погиб один человек. Большая часть стен СКК рухнула днем 31 января в ходе демонтажа кровли.

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«Теоретически вопросы, связанные с возможным расторжением концессионного соглашения, в этом концессионном соглашении прописаны, как и в любом другом договоре. Стороны всегда договариваются, если что-то случится, как они будут выходить из этого процесса. Но сейчас об этом и речи не стоит», — заявил Соколов.

Он добавил, что комитет по инвестициям Смольного еще 31 января направил запрос концессионеру, но ответа на поставленные вопросы пока так и не получил.