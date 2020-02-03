Москва, 3 февраля, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Совет Думы продлил срок предоставления поправок ко второму чтению Конституции, но с датой обсуждения поправок в Конституцию во втором чтении пока не определился. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума России

«Срок предоставления поправок продлевается до 14 февраля, а вот срок обсуждения во втором чтении не определен», — сообщил Мельников.

Предполагалось, что Госдума на пленарном заседании 11 февраля обсудит поправки в Основной закон, однако в рабочую группу по изменению Конституции поступило более 100 предложений. Принято решение обсуждение второго чтения перенести.

Планировалось, что второе чтение поправок в Конституцию может состояться в конце февраля — начале марта. В Госдуме не ожидали, что поправок будет так много.