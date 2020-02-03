Тверь, 3 февраля, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Концепцию развития Морозовского городка в Твери с участием ДОМ. РФ обсудили 3 февраля губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко, сообщила пресс-служба правительства региона. Перед совещанием, которое состоялось в облправительстве, глава региона, Виталий Мутко, представители ДОМ. РФ побывали на территории комплекса и встретились с жителями исторических домов.

Пресс-служба правительства Тверской области Обсуждение концепции Морозовского городка

«Реновация комплекса Морозовского городка в городе Твери — это проект федерального значения. В Твери расположен уникальный историко-архитектурный комплекс промышленной застройки. Сегодня благодаря ДОМ. РФ разработана определенная последовательность действий по решению вопроса для жителей городка. Кроме того, это интересный объект комплексного развития, в том числе для среднего и малого бизнеса», — сказал Игорь Руденя.

Виталий Мутко поблагодарил правительство Тверской области за предложение по реализации проекта Морозовского городка, отметив уникальность этой территории.

Концепцию развития комплекса разработали специалисты ДОМ. РФ и ООО «КБ Стрелка», она предполагается создание современного жилого комплекса с социальной инфраструктурой на площади порядка 30 га, а также спортивный кластер и общественное пространство площадью 27 га. Здесь же появится культурная платформа с выставочным залом, концертным залом, мастерскими, офисы и коворкинги, предусмотрено создание конгресс-центра с гостиницей и апартаментами. Проект ревитализации разбит на несколько этапов, весь проект рассчитан до 2030 года. Итогом его реализации должно стать создание около 1500 новых рабочих мест, более 340 тыс. кв. м застройки, в том числе 120 тыс. кв. м — жилой.

«Мы сегодня уточнили сроки реализации проекта. В этом году мы начинаем стройку домов для переселения за счет областного бюджета. В течение двух лет планируем завершить переселение граждан. Параллельно стартуем с развитием проекта», — прокомментировал итоги совещания журналистам Игорь Руденя.

Виталий Мутко добавил, что план реализации и модель управления будут составлены в течение двух недель, после чего можно будет приступить к проекту.

Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Территория Морозовского городка занимает 68 га, до 2022 года планируется расселить жителей старых домов.