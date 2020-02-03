Великий Новгород, 3 февраля, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Такие конкурсы, как «Лидеры России», дают человеку возможность проявить и оценить себя, и, действительно, начать что-то менять, считает победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019, Генеральный Директор «ИТ Альянс», советник губернатора новгородской области и член клуба «Эльбрус» Дмитрий Афанасьев.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Афанасьев

Он рассказал ИА REGNUM о том, почему он решил участвовать в конкурсе, о работе клуба и своих социальных проектах. Активная жизненная позиция выработалась у Дмитрия с институтских времен. Учился в Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации, а сейчас реализует полученный после конкурса «Лидеры России» грант в «Высшей школе государственного управления» РАНХиГС.

Первым направлением деятельности Дмитрия Афанасьева было «Корпоративное управление». Еще студентом он пошел работать в финансовую корпорацию «Уралсиб», где занимался консолидированием финансовой отчетности по МСФО и оценкой работы подразделений компании. Работал до окончания института по найму, но к этому моменту ужесоздал свою первую компанию «Первый ИТ Альянс». Этому бизнесу сейчас более 15ти лет, и он успешно функционирует. Для нашего рынка это не такое уж распространенное явление. Во время работы на себя у Дмитрия появилось много интересных знакомств, новых возможностей, и он понял, что готов расширять сферу деятельности, получать новое образование, а также принял решение участвовать в конкурсе «Лидеры России».

Дмитрий, что Вас побудило к созданию собственного бизнеса в студенческом возрасте?

Мне всегда казалось интересным «двигаться вперед». Я не IT-специалист и не программист, но понимал базовые навыки, осознавал прогрессивность и прикладную сторону IT-среды в начале 2000-ых, хотя в это же время начался кризис «dot — com». В Финансовой Академии я много общался с молодыми ребятами, которые выросли без компьютеров, но с их появлением стали погружаться в новую реальность. В конце 90-х Россия стала активно «подключаться к интернету», затем появились телефоны, смартфоны. Это все привело к тому, что IT-сфера была не только трендом, с точки зрения финансового успеха, но и с точки зрения интереса к ней. Для меня выбор создания бизнеса в сфере IT стал следствием этих факторов.

В процессе работы возникло много разных направлений. Например, один из проектов был инициирован в России и странах СНГ, а потом был выведен на китайский рынок, который я возглавил и в течение трех лет жил на две страны. В Китай первый раз я поехал в 2007 году, в результате, у нас получилось выстроить бизнес-партнёрство внутри Китая.

Китай — интересная веха в моей истории по созданию бизнеса с нуля, начиная от офиса, найма людей, заканчивая юридическими и финансовыми вопросами. Мы открыли компании в Гонконге, и на материковом Китае, в Шанхае, а также офис в Пекине. Так мы полноценно, хоть и с трудностями, зашли на международный рынок. В Китае меня пригласили работать вместе с генеральным секретарем «Шанхайской организации сотрудничества» в области развития отношений между странами.

Спустя некоторое время, у меня появилась потребность заняться общественной деятельностью. Тогда я вступил в «Международную молодежную палату JCI», членом которой я являюсь с 2009. Ценности «JCI» мне очень близки. «JCI» — это не только про бизнес, но и про дружбу, социальную ответственность и лидерство. «JCI» — этомолодежнаялидерская организация номер один в мире, которой уже 105 лет. Она включает в себя более 120 стран и более 5000 локальных организаций. Я думаю суммарное вовлечение людей в нее — порядка миллиона человек. «Молодежная палата JCI» — партнер ООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Это серьезная международная организация с очень большой историей, через которую прошли Маргарет Тэтчер, Жак Ширак, Джон Кеннеди, Джордж Буш, Билл Клинтон, а в настоящее время ее членами являются князь Альбер из Монако, действующий президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Индонезии Джоко Видодо, Билл Гейтс, Синдзо Абэ и премьер-министр Японии. Это организация, ценности которой стоят перед всем человечеством. Она помогает молодежи стать успешными людьми, лидерами. Я до сих пор активно занимаюсь развитием «JCI» на территории России, а также представляю Российские проекты за рубежом. Мы являемся неким «проводником», привозя в Россию членов JCI со всего мира. Мы стараемся показать, что Россия — это уникальная страна, в которой живут интересные, талантливые люди, которые могут стать хорошими партнерами по бизнесу и отличными преданными друзьями. Я считаю, что это «мягкая сила» по увеличению туристического потока, расширению международного бизнеса, формированию хорошего мнения о России по всему миру, одним словом — народная дипломатия.

Вы успешный человек, состоящий в международной лидерской организации, владелец нескольких компаний. Зачем Вам участвовать в конкурсе «Лидеры России»?

У каждого человека есть потенциал, желания, возможности проявить себя по отношению к другим, а также к самому себе. «Лидеры России» — это первый управленческий конкурс нашей страны, он основан на добровольном участии и не ограничивается наличием твоей трудовой книжки в государственном органе управления или крупной корпорации, то есть, человек, который хочет, может и достоин, может участвовать. Такие конкурсы открывают возможности для человека, чтобы проявить, оценить себя и, действительно, начать что-то менять. Менять не только в рамках своей компании, своего внутреннего роста, а также в рамках страны — это важно для молодых, активных предпринимателей и управленцев, социальных политических деятелей. Знакомства, которые внутри этого конкурса появляются, не менее важны. Ты видишь вокруг себя людей, которые заряжены на результат, ценят нашу страну и видят в ней возможности.

Я являюсь патриотом страны. Изменения, которые я хочу делать в бизнесе или в социальных проектах направлены, в первую очередь, на то, чтобы Россия становилось лучше, а жить здесь было приятнее. Поэтому конкурс для меня был, с одной стороны, проверочным, возможностью получить собственный «апгрейд», с другой — применить технические знания, которые я приобрел за жизнь.

Какие кейсы в конкурсе для Вас были самыми сложными?

Если ты лидер, то для тебя изменение парадигмы, темы или кейса не должно быть сложным, потому что принципы управления заключаются не в том, что ты на сто процентов эксперт, а в работе в команде. Сложности были в том, что у людей, с которыми мы работали в команде на полуфинале, совершенно разные принципы лидерства: «кто громче кричит», или «кто быстрее бежит к планшету» — не самые необходимые качества лидера для работы команды. Наверное, в какие-то моменты важно отходить назад, смотреть на процесс со стороны и потом конструктивно маленькими шагами идти к цели. «Беклидерство» — это, когда ты можешь направлять других людей и за счет этого решается командная работа. В некоторых кейсах конкурса, если вы не приходили к какому-то общему мнению, то ваш кейс считался нерешенным. Это позволяет на каком-то этапе понять, что не только ты важен, но и командная работа.

Вы общаетесь с международными коллегами, у них есть аналоги конкурса «Лидеры России»?

Из 15 стран Европы, а также Соединенных Штатов Америки, мне прислали вопросы о том, что это за конкурс и как можно провести подобные конкурсы. Наверное, аналоги есть, но они не носят системный характер, также есть пробелы в масштабировании и выборке. «Лидеры России» — это глобальная воронка, куда может попасть любой лидер из разных регионов России, а также других стран.

Какие изменения произошли с Вами после конкурса?

После того, как я вышел в финал, мне снился один и тот же сон несколько дней подряд. Шел экзамен в институте, а я совершенно не был готов к нему, потому что уже давно не учился. Когда просыпался, думал: «какое счастье, я уже отучился и у меня два диплома». В реальной жизни я понимал, что получу грант и мне это предстоит снова.

У меня не было времени на учебу, как бы я этого не хотел. Но после конкурса, получив грант, я пошел учиться в Высшую школу государственного управления. Это модульное обучение, что очень удобно для занятых людей.

Что касается изменений в работе, есть масштабные проекты, которые я делаю и пытаюсь реализовать на благо нашей страны. Сейчас работаю советником губернатора Новгородской области и руководителем «Офиса лидерских решений», который я придумал вместе с Андреем Майоровым, сейчас он работает на должности заместителя министра транспорта и цифрового развития Новгородской области. Андрей Сергеевич Никитин, губернатор Новгородской области является нашим наставником, поэтому конкурс дает огромное количество шансов получить возможности, главное их использовать.

По моему мнению, это миф, что «Лидер России» — конкурс, который позволяет развиваться только в госструктурах. Все-таки, там присутствует большая часть бизнеса. Работая в бизнесе, возможно совмещать работу в госструктуре. Это не сепарация, а именно объединение. Хороший управленец — это не управленец, который осведомлен только в области государственного управления или только в области бизнеса, а некий калейдоскоп из опыта, умения, потенциала, понимания, информационной начитанности и способностей человека. Я считаю, что настоящий лидер может быть лидером практически в любом управлении. Формат взаимодействия, который мы нашли в рамках Новгородской области, позволяет мне в одно и то же время быть и успешным предпринимателем, и в то же время оказывать положительное влияние некоторые государственные или национальные проекты не только в рамках одного региона.

Также я выступаю с различными мастер-классами на темы лидерства, бизнеса, социальных проектов и за это время промотивировал несколько тысяч человек. В этом году я много раз выступал на аудиторию свыше 300 человек, и тысячи людей услышали о конкурсе «Лидеры России».

Какую ценность для Вас несет клуб Лидеров России «Эльбрус»?

После конкурса для меня очень ценно быть в комьюнити АНО «Россия — страна возможностей» и клубе победителей конкурса «Лидер России» «Эльбрус». Я активно принимаю участие в проектах «Эльбруса», начиная от выступлений перед детьми, заканчивая собственным социальным проектом.

Любое сообщество должно приносить пользу, как внутри, так и вовне. Ценности создаются внутри клуба «Эльбрус» и, в первую очередь, это инструменты для самореализации или для реализации тех или иных задач, которые стоят перед нами. Ты можешь просто повесить себе значок клуба «Эльбрус» и априори быть частью сообщества. Но если ты готов вовлекаться в деятельность или генерировать проекты, то можешь приумножать собственное желание на возможности клуба, людей и получать от этого максимум пользы. В клубе «Эльбрус» можно получить набор практик, которые успешно можно реализовать на территории региона, муниципалитета без привлечения огромных ресурсов или финансовых затрат. То есть это инструмент, которым ты можешь пользоваться, а не тот, который пользуется тобой.

Расскажите про Ваши реализуемые социальные проекты. Какой проект был инициирован Вами в рамках конкурса «Сердце лидера» и какими проектами Вы сейчас занимаетесь?

Проект «Сердце лидера», который я реализовывал в этом году, называется «Доступный театр». Он позволяет с помощью современных технологий в области вещания донести «искусство театра» от лучших актеров и постановщиков нашей страны до социально незащищенных слоев населения, людей, которые по физическим или психологическим причинам не могут приехать на спектакль. С помощью этого проекта мы создаем культурно-социальную среду с целью пробуждения в ветеранах, подростках, людях с ограниченными возможностями, пенсионерах желание жить и делиться своими чувствами. Искусство театра всегда позволяло фантазировать, сочувствовать, испытывать эмоции, и к тому, что сейчас реально происходит в мире, и к историческим, или же футуристическим событиям. Есть центры и фонды, с которыми мы сотрудничаем. Например, фонд «Филантроп» организует международную премию среди инвалидов в области творчества (изобразительного искусства, музыки, танцев). Второй показ спектакля мы проводили внутри данного фонда для Центрального АО «Совета Ветеранов Войны».

Еще один проект — это «Офис лидерских решений», некий агрегатор успешных лидерских практик победителей и участников конкурса «Лидеры России», которые применили его в регионах. Это федеральные целевые программы, национальные проекты, которые решают те или иные задачи, стоящие перед нашим государством, по улучшению жизни граждан, помощи начинающим предпринимателям, а значит — улучшению экономической ситуации в целом. То есть, проекты, которые могут быть интегрированы в региональную, муниципальную или федеральную повестку нашей страны.

Следующий проект связан с семейными ценностями. Важно их донести в нужное время. Проект больше носит социальный характер. Семейные ценности в данный момент времени теряются, поэтому их популяризация очень актуальна. Проект заключается в создании центров поддержки семейных ценностей, где семьи могут заниматься вместе разными совместными активностями, направленными на объединение, обмен опытом. Например, родители вместе с детьми в рамках проекта могут создать робота.

И недавний социальный проект, который мы реализуем — спасение лесов Сибири после пожаров. Любой человек может стать собственником одного или нескольких деревьев, или даже целого леса. Раньше можно было дарить звезду, а сейчас возможно подарить дерево. Ты помогаешь природе и при этом у тебя есть собственное дерево. Природа — это одна из точек, которая дает человеку энергию для движения вперед.

Как ты относишься к нововведениям конкурса «Лидеры России»?

Ты не сможешь стать лидером в науке если не обладаешь специфическими знаниями, которые для этого нужны. Поэтому специфика каждого отдельного трека позволит более глубоко проработать человека на темы его способностей и возможностей, позволит сместить фокус. Общие лидерские качества, как я уже говорил, у всех одинаковые, но специфические конкретные направления, требуют специальных навыков. На этапе «Сердца лидера» тоже есть нововведение в том, что участники могут присоединяться к проектам друг друга, объединиться, а также голосовать за проекты друг друга — это очень прозрачная и открытая история. Я бы сам пробовал зайти в некоторые проекты, чтобы посмотреть, какие знания я могу отдать, чтобы их прокачать, и найти точки, где они могут быть полезны мне.

Какими качествами нужно обладать, чтобы стать победителем конкурса?

Во-первых, надо быть самим собой. Если вы будете пытаться выдавать себя за кого-то, то опыт экспертов не позволит вам сыграть эту пьесу до конца успешно. Учитесь слушать и работать в команде, не бойтесь, раскрываетесь, делитесь и, конечно, учитесь, у каждого человека, с которым вы встречаетесь на конкурсе. Полуфиналисты и финалисты — это люди, которые могут быть вашими конкурентами, а могут дать вам опыт, знания и дальнейшую проработку ваших компетенций. Это уже вектор, направленный на создание комьюнити, команды.

Ваши цели на ближайшие 5−10 лет?

Внести весомый вклад в развитие нашей страны, начиная от социально-экономического, заканчивая культурно-психологическим развитием. Моя цель — масштабировать социальные, бизнес-проекты регионального, федерального уровней, чтобы применить их максимально успешно, получить результат. Будет здорово, если «Лидеры России» смогут реализовывать свои проекты не только на территории Российской Федерации, но и на территориях, начиная от стран СНГ и Евразийского Союза и заканчивая другими странами. Цель глобальная и интересная. Это вызов, и я готов еще немного меньше спать, чтобы его добиться. Чем-то надо жертвовать.