В Ярославской области газ в Брейтовский район не успели провести в срок
Брейтово, Ярославская область, 3 февраля, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Газификацию Брейтовского района Ярославской области не успеют осуществить в ранее заявленные сроки. Как ранее сообщало ИА REGNUM и ярославские СМИ губернатор области Дмитрий Миронов и глава района Андрей Перов обещали, что газ появится в районе в 2019 году. В 2021 году была обещана полная газификация района.
Между тем на начало 2020 года газификация района не началась. И не будет закончена в 2021 году. В адресной инвестиционной программе Ярославской области на 2020 год нет работ по строительству газовых сетей в Брейтовском районе.
Брейтовский район — единственный в регионе, где нет природного газа вообще. Для газификации необходимо строить магистральный газопровод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, он до сих пор не спроектирован.
Региональные власти признают, что проектирование газопровода затянулось.
То есть получается, что виноваты сами брейтовчане, которые не дают своего согласия на прохождение газопровода по их землям.
Впрочем, в правительстве Ярославской области не теряют надежды и говорят, что работа над проектом ведется, несмотря на все трудности. При этом новых сроков газификации власти не называют. Жителям района приходится использовать проверенное веками топливо — дрова.