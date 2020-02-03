Ярославские теплоэнергетики лоббируют изменение правил капремонта?
Ярославль, 3 февраля, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин считает, что в изменениях действующего регионального законодательства, регламентирующего организацию капитального ремонта на территории Ярославской области, могут быть заинтересованы теплоснабжающие организации. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, одна из поправок предполагает введение ограничений на установку общедомовых приборов учёта (ОДПУ) коммунальных ресурсов и систем погодного регулирования.
По мнению Олега Ненилина, установка приборов учёта и систем регулирования отопления жилых домов «колоссально» снижает выручку теплоснабжающих компаний.
По словам депутата, проведение капитального ремонта домов с установкой энергосберегающих систем выгодно собственникам жилья.
Напомним, что 28 января в ходе заседания комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу, на котором обсуждались изменения правил проведения капитального ремонта, депутатам был показан видеоролик, негативно отражающий деятельность АО «Центр организации капитального ремонта». Специфика деятельности этой компании соответствует её названию, а руководит её работой именно Олег Ненилин. Депутат считает, что поводом к такой демонстрации послужила его принципиальная позиция.
Полностью интервью Олега Ненилина можно посмотреть здесь.