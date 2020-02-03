Санкт-Петербург, 3 февраля, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Прямое пассажирское сообщение между Москвой и горным парком «Рускеала» в Карелии будет организовано на период февральских и мартовских праздников. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Владислав Краев ИА REGNUM Горный парк «Рускеала»

Беспересадочные вагоны СВ, купе и плацкарт по маршруту Москва — Рускеала будут курсировать с 21 февраля по 9 марта 2020 года в составах поездов: № 159/160 Москва — Петрозаводск и ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 921/922 Сортавала — Рускеала.

«Отправляться поезд №159 будет с Ленинградского вокзала Москвы в 16:00 и прибывать в Сортавалу в 06:34 следующего дня и далее следовать в «Рускеала» в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 921», — говорится в сообщении.

На конечную станцию, в горный парк, пассажиры прибудут в 11:50. Обратный поезд от станции будет отправляться в 17:30 в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 922. По прибытии в Сортавалу в 18:35 вагоны будут перецепляться к составу поезда № 160 Петрозаводск — Москва. В столицу пассажиры прибудут в в 10:16 часов утра следующего дня.

«В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала», — отмечают в ОЖД.

Стоимость билета в плацкартном вагоне составляет от 1 267 рублей, в купейном — от 1797 рублей, в классе обслуживания СВ — от 4 086 рублей. Также для различных категорий пассажиров будут доступны специальные предложения: при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» — на 20%.