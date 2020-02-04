Война: полностью освобождено побережье Финского залива. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 4 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 февраля: полностью освобождено побережье Финского залива.
Читайте также: Война: открылась Ялтинская конференция глав СССР, США и Великобритании
4 февраля 1944 года войска Ленинградского фронта полностью освободили побережье Финского залива до устья реки Нарва. Красная армия вступила в город Гдов, освобождённый партизанами.
Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1798.