Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 4 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 февраля: полностью освобождено побережье Финского залива.

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4 февраля 1944 года войска Ленинградского фронта полностью освободили побережье Финского залива до устья реки Нарва. Красная армия вступила в город Гдов, освобождённый партизанами.

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