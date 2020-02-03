Москва, 3 февраля, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Днем 3 февраля у главы Российского государства Владимира Путина запланирована встреча с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и, вероятно, международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Текущий день у Путина в целом не публичный. Публичное мероприятие — встреча с Патрушевым, она будет посвящена подготовке к весенним полевым работам, пояснил Песков.

Вечером в Кремле не исключают международного телефонного разговора, добавил он. Песков не уточнил, с кем ожидается беседа, но заверил, что информация будет обнародована после разговора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что дата всенародного голосования о поправках в Конституцию РФ пока обсуждается.

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