Барнаул, 3 февраля, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко не удивлён данными о том, что Россия заняла второе (после Казахстана) место по дешевизне топлива в Европе. В комментарии ИА REGNUM он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Я знаю эту статистику. Казахстан тоже увеличивает налоговую нагрузку на нефтянку, так что повышение тоже не за горами. Ценообразование зависит именно от налогов и акцизов, можно регулировать стоимость топлива только этими инструментами — как вверх, так и вниз».

Напомним, доля налогов и сборов в цене топлива составляет около 60%.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования сообщили, что Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина и что наиболее низкие цены на топливо зафиксированы в Казахстане. Подсчитано, что если в Казахстане в пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина составляет 27,7 рубля, то в России — 45,8 рубля.

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