Калуга, 3 февраля, 2020, 14:20 — ИА Регнум. В Калуге направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летнего студента Тюменского колледжа информатики и связи, который сбывал поддельные банковские билеты Центробанка РФ. Об этом 3 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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Следствием установлено, что в апреле 2018 года обвиняемый приехал на заработки в Москву. Испытывая финансовые затруднения, студент за 45 тыс. рублей заказал в интернете 25 поддельных денежных купюр достоинством 5 тыс. рублей. Реализовать фальшивки в Москве молодой человек испугался и решил использовать «деньги» в Калуге и в Туле. Студент делал в магазинах покупки на 300−400 рублей и получал сдачу с фальшивых денег достоинством 5 тыс. рублей. До задержания сотрудниками полиции студент успел реализовать более 16 поддельных купюр.

«Санкция ч. 1 ст. 186 УК РФ, по которой обвинён студент из Тюмени, предусматривает максимальное наказание ввиду лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — сказала Искрина Лепёхина.