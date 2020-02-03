Санкт-Петербург, 3 февраля, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Со вторника, 4 февраля, полная стоимость единого билета в Эрмитаж, который позволяет в течение одного дня посетить основной музейный комплекс (Зимний дворец, Старый, Малый и Новый Эрмитаж), а также Зимний дворец Петра I, Восточное крыло Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, будет составлять 800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Однако для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь остаётся в силе специальное предложение, дающее возможность посетить за один день Основной музейный комплекс, Зимний дворец Петра I и Главный штаб за 400 рублей. Кроме того, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I можно осмотреть отдельно, заплатив при этом чуть меньше — 300 рублей.

«Право на бесплатный входной билет в Эрмитаж имеют дети, учащиеся и студенты (вне зависимости от гражданства), а также российские пенсионеры. В целом этим правом могут пользоваться более 20 категорий посетителей», — отмечают в пресс-службе музея.

Для всех индивидуальных посетителей бесплатными днями остаются каждый третий четверг месяца, 7 декабря — День Эрмитажа и 18 мая — Международный день музеев.

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Добавим, в настоящее время в музеях Петербурга отмечается спад числа посетителей. Это связано с ограничениями на въезд на территорию РФ граждан КНР. Из-за вспышки нового коронавируса, в целях недопущения заболевания на территорию страны, въезд по электронным визам, а также организованным группам из Китая запрещён.

Несмотря на то, что январь-февраль является низким сезоном для основных достопримечательностей Петербурга, Эрмитаж пользуется популярностью у туристов вне зависимости от времени года. Сейчас же в музее обеспокоены снижением потока зрителей и как следствие, падением доходов, что может сказаться на социальных программах учреждения.