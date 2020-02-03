Калуга, 3 февраля, 2020, 19:42 — ИА Регнум. 213 тыс. 49 обращений поступило в 2019 году от потребителей к специалистам «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго», сообщила 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» В контакт-центре «Калугаэнерго»

Среди тем обращений были присоединение к электрическим сетям, их техническое обслуживание, а также отключения электроэнергии (плановые и аварийные).

«Обратиться в электросетевую компанию можно любым удобным способом информационного взаимодействия — очно, заочно и виртуально. В 2019 году 3880 обращений поступило в ходе очного посещения клиентами специализированных офисов обслуживания потребителей. 196 988 обращений принято посредством телефонной связи, в том числе через Контакт-центр компании. Все большей популярностью пользуется обращение через интернет-сервисы. В 2019 году 9305 клиентов воспользовались интернет-приёмной и личным кабинетом на сайте «Россети Центр и Приволжье» и направили обращение через электронную почту, 1340 обращений поступило через интерактивный портал ГК «Россети» «Светлая страна», а более 1,5 тысяч обращений поступило по почте», — сказала Наталья Копоня.