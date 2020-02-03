Село Барятино, Калужская область, 3 февраля, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В Калужской области направлено в суд уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, бывшего участника поискового отряда, 16 лет незаконно хранившего старые боеприпасы. Об этом 3 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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По версии следствия, безработный житель Барятинского района, участвуя в 2003 году в поисковом отряде и занимаясь раскопками предметов времен Великой отечественной войны, присвоил себе 93 патрона от различного вида оружия, которые впоследствии хранил у себя дома до декабря 2019 года. Баллистическая экспертиза признала 54 патрона пригодными для стрельбы.

Санкция ч. 1 ст. 222 УК РФ, по которой обвиняется бывший поисковик, предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до четырех лет.