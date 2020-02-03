Ярославль, 3 февраля, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Ярославле 3 февраля около 50 водителей такси отказались работать, собравшись около одного из торговых центров. Информация об этом размещена в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Первый Ярославский Автопортал» Вконтакте Забастовка таксистов в Ярославле

«Водители Яндекс. такси не вышли на линию, бойкотируя нечеловеческие условия работы в данном сервисе. Помимо приехавших, на линию не выходили и другие водители, хотя находились и те, кто пользовался этой ситуацией и работал в это время по повышенным коэффициентом из-за высокого спроса. Также приезжали из других сервисов заказа такси», — написал в соцсети Александр Кондратьев.

Причину забастовки корреспонденту ИА REGNUM пояснил координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

«Агрегатор меняет правила заказов. Раньше водитель видел конечный пункт поездки и мог отказаться от заказа. Сервис сделал, чтобы конечный пункт был не виден. Водители не могут отказаться от невыгодных поездок, например, в деревню, откуда назад он поедет пустой. Я могу понять таксистов. С одной стороны, агрегатор заботиться о пассажирах, с другой — цены на поездки стали такими низкими, что нормальные водители уходят из такси. В итоге в профессию приходить непонятно кто, что влияет на безопасность. Нужно соблюдать баланс», — сказал Темур Абдуллаев.

Ярославские водители такси обещают проведение повторных акций, чтобы бороться за свои права.