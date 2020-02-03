Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 3 февраля, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Жители ямальского Нового Уренгоя запечатлели на фото и видео стаю песцов, которые прижились на одной из заправок на окраине города. В частности, рассказы о пушистых лесных обитателях, которых прозвали «попрошайками», можно прочесть в паблике «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/regik89 Обитатели заправки в Новом Уренгое

Заведующая биологическим научно-исследовательским центром Детской экологической станции нового Уренгоя Алсу Шагадатова предупреждает, что песцы, которых к людям выгнал из леса голод, являются переносчиками бешенства. И они особенно опасны для детей, которые не понимают разницы между пушистым диким животным и домашней кошкой или собакой.

На местном портале NUR.24.ru о единичных песцах, которые бегают по городу, материалы публикуются с ноября 2019 года. А в 2020 году отмечаются групповые забеги этих привлекательных, но небезопасных животных.