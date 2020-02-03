Калуга, 3 февраля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Калуге с 3 февраля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Инспектора ДПС будут останавливать водителей, не уступающих дорогу пешеходам и следить за тем, чтобы сами пешеходы также соблюдали Правила дорожного движения. Акция продлится по 16 февраля. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40 В Калуге с 3 февраля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».

В январе на территории Калуги было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 38 получили ранения. Одним из основных видов ДТП стал наезд на пешехода — 13 случаев, что составляет 46,4% от общего количества происшествий. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 10 дорожных происшествий, из них четыре — на нерегулируемых пешеходных переходах и шесть — на переходах, где установлены светофоры.

«В рамках акции «Внимание пешеход!» сотрудники полиции будут уделять особое вниманию переходу пешеходами проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение водителями правил проезда регулируемых переходов и перекрестков», — сказала Екатерина Линькова.