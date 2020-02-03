Ярославскую область затапливает
Ярославль, 3 февраля, 2020, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле и области продолжаются подтопления, вызванные высоким уровнем воды в Волге и ее притоках. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу вода затопила нижний ярус Волжской набережной в Ярославле. В выходные вода продолжила прибывать. В воскресенье уровень вырос на 6 сантиметров, утром понедельника — на 8. Об этом на общегородском совещании сообщил начальник отдела гражданской обороны мэрии Алексей Чекалев.
В Ярославле затопленным оказался Второй Смоленский переулок. Официально там расположены дачи, но некоторые владельцы живут и круглый год. Хуже ситуация с населенными пунктами ниже Ярославля. По сообщениям жителей, вода приблизилась к селу Сопелки, затоплены некоторые улицы садоводческих товариществ в районе Туношны.
Сейчас неблагоприятный уровень превышен почти на метр, но опасная отметка пока далеко.
Власти ожидают снижение уровня воды в Ярославле, так как сброс воды на Рыбинской ГЭС снизился. В самом Рыбинске в районе набережной вода уже отступила на 30 сантиметров. Правда, Ярославлю это может им не помочь.