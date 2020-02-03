Кемерово, 3 февраля, 2020, 08:17 — ИА Регнум. В Кузбассе свой 95-ый день рождения отпраздновал участник Великой Отечественной войны Виктор Иосифович Солинский. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кемерова.

Администрация города Кемерово Виктор Иосифович Солинский

Виктору Иосифовичу не было и 18 лет, когда его призвали на фронт. У него был опыт работы на телефонной станции в родном городе Андижане в Узбекистане. А на войне он стал связистом.

Виктор Солинский воевал в составе Калининского фронта. В октябре 1943 года участвовал в Невельской наступательной операции. В боях он получил серьёзное ранение.

За мужество награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».