Аварийная посадка самолёта в Томске: все новости
В аэропорту Томска утром 3 февраля аварийно приземлился самолёт авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга. Прямо на взлётно-посадочной полосе оказалась повреждена стойка шасси.
Об этом: Самолёт из Екатеринбурга аварийно приземлился в Томске
Пострадавших при аварии нет.
Но оказалась повреждена стойка шасси.
Лайнер заблокировал собой взлётно-посадочную полосу.
Сейчас самолёт эвакуируют с полосы.
Тем временем сотни людей застряли в аэропорту Томска. Вылета ждут в Томск и пассажиры в других аэропортах.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолёты.
Об этом: Аэропорт Томска приостановил работу после аварийной посадки самолёта
Самолёты отправляют в Новосибирск.
Самолёты, летевшие утром 3 февраля в Томск, были отправлены на посадку в Новосибирске. Об этом сообщили журналистам представители аэропорта.
Подробности в материале: Летевшие в Томск самолёты приземлились в Новосибирске
Согласно онлайн-табло аэропорта Томска, все вылеты из аэропорта, вплоть до 13 часов по местному времени (09:00 мск), задерживаются.
В самолёте Bombardier CRJ-100, который аварийно приземлился в аэропорту Томска, находились 36 человек. Из них 32 пассажира и четверо членов экипажа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Читайте подробнее: В аварийно севшем в Томске самолёте были 36 человек
Авария произошла в 05:46 по местному времени. Изначально работу аэродрома приостанавливали до 11:00.
В аэропорту застряли сотни людей.
Начиная с 6:00 из аэропорта должно было вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала.
«Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов и правах потребителей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В аэропорту Томска после аварии прибывшего из Екатеринбурга самолёта должны были отправить семь авиарейсов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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СКР начал проверку по факту аварийной посадки самолёта «Руслайна».
В Томске Следственный комитет начал проверку по факту повреждения в аэропорту воздушного судна Bombardier. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.
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Для сведения: по итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта Томск составил 759 174 человека, увеличившись, по сравнению с 2018 годом, на 20,6%. На внутренних воздушных линиях (с учетом транзита) пассажиропоток вырос на 22,8%. По ряду направлений рост был на порядок.
«Увеличение пассажиропотока по внутренним авиалиниям было зафиксировано на направлениях: Москва (16,8%), Екатеринбург (749,8%), Иркутск (1355,8%), Барнаул (170,2%), Каргасок (75,5%), Новосибирск (167,7%), Красноярск (30%), Казань (80,3%), Абакан (176,1%), Игарка (125,2%), Сочи (15,8%), Симферополь (3,9%), Анапа (2,8%)», — говорится в релизе на сайте аэропорта.
Подобное томскому ЧП произошло 10 октября 2019 года в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург).
Тогда на полосу неудачно приземлился военный самолёт. Несколько часов аэропорт «Кольцово» был закрыт.
Сотни людей застряли как в самом аэропорту «Кольцово», так и в других. Корреспондент ИА REGNUM должен был улететь в Екатеринбург из московского аэропорта «Домодедово» 10 октября в 10:00 по Москве. Но рейс был отменён, а пассажиров пересадили в самолёт, который вылетел уже поздним вечером.
Сейчас взлётно-посадочную полосу томского аэродрома обследуют специалисты.
Открытие аэропорта перенесли.
«Руслайн» направил в Томск резервный самолёт,
Им предстоит выполнить обратный рейс, до Екатеринбурга.
В аэропорт Томска отправлен резервный самолёт авиакомпании «Руслайн».
Об этом: Авиакомпания «Руслайн» направила в Томск резервный борт
В аэропорту Томска, по данным на 12:08 местного времени (08:08 мск), задерживаются вылеты одного рейса в Екатеринбург, десяти рейсов в Москву, двух рейсов в Стрежевой, рейсов в Абакан и Сургут. Рейсы, начиная с 13 часов по местному времени, пока числятся по расписанию.
Сломавшийся в аэропорту Томска самолёт приземлился с небольшой задержкой, в 16 минут. Его прибытия ждали в 05:30, а фактически посадка произошла в 05:46.
На прилёт в Томске задержаны 10 рейсов из Москвы и один рейс из Красноярска.
Аварийно севший в аэропорту Томска самолёт авиакомпании «Руслайн» приземлился с небольшим опозданием. Это следует из онлайн-табло на сайте аэровокзала.
Подробности в материале: Аварийно севший в Томске самолёт прибыл с опозданием
В аэропорту Екатеринбурга полоса оказалась заблокирована, при этом там есть ещё одна ВПП. Но она в тот период не функционировала.
В аэропорту Томска, судя по открытым данным, ВПП только одна.
Отметим, 4 января 2017 года полоса оказалась заблокирована в аэропорту Калининграда. У самолёта авиакомпании «Аэрофлот» подломилась передняя стойка шасси, и он выкатился за пределы «бетонки».
После этого случая аэропорт был закрыт почти двое суток. Самолёт пытались отбуксировать.
Читайте ранее о ЧП в Калининграде: Коллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
После случая в Калининграде корреспонденты ИА REGNUM опрашивали представителей аэропортов разных городов России на предмет готовности к подобным ЧП. И в большинстве случаев руководители заявляли: к нештатным ситуациям готовы.
Аэропорт Томска возобновил работу.
Повреждённый самолёт эвакуирован с полосы.
В Томске аэропорт возобновил работу, нарушенную после аварийной посадки самолёта авиакомпании «Руслайн». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
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Два рейса из Томска в Стрежевой отправлены в 12:19 и 12:25 по местному времени. По расписанию их вылет значился на 10:00 и 08:55 соответственно.
В 12:34 по местному времени в Томск прибыл рейс из Барнаула. По расписанию он должен был прилететь в 09:40.
Аэропорт Томска снова принимает и отправляет самолёты. Первым после возобновления работы прибыл рейс из Барнаула, говорится на онлайн-табло.
Об этом: Аэропорт Томска принял первый после аварийной посадки рейс
Прибыл рейс из Москвы.
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы должен был приземлиться в аэропорту Томска в 06:15 по местному времени. Фактически это произошло в 12:56.
В аэропорт Томска в 12:56 (08:56 мск) прибыл самолет из Москвы — первый из задержанных столичных рейсов.
По данным онлайн-табло, в томский аэропорт прибыли еще пять рейсов из Москвы, ранее задержанных из-за утреннего ЧП с самолетом Bombardier CRJ100.
Обратный рейс авиакомпании «Руслайн» в Екатеринбург может отправиться из Томска в 13:50 по местному времени. Напомним, самолёт, которым его собирались выполнить, сломался при посадке. «Руслайн» направил в Томск резервный борт.
В 13:12 по местному времени (09:12 мск) самолет из Томска вылетел в Абакан. Задержка вылета составила три часа и две минуты.
Все пять прибывших рейсов из Москвы выполнил один самолёт — Аэробус А 321.
В 13:10 и 13:18 по местному времени в аэропорт Томска прибыли рейсы из Новосибирска и Красноярска соответственно.
Самолёт «Аэрофлота» из Москвы ждут в 15:00 вместо 9:30.
Два самолёта из Стрежевого коснутся своими шасси ВПП аэропорта Томска в 16:30 и 16:50 вместо 12:20 и 13:25.
В 14:03 по местному времени (10:03 мск) из Томска вылетел самолет «Уральских авиалиний» в Москву. Задержка вылета этого рейса составила почти семь часов.
В 14:00 и 14:07 по местному времени из Томска вылетели самолеты в Новосибирск и Сургут соответственно. Задержка их отправления составила 1 час и 2 часа 22 минуты соответственно.
В число задержанных попал рейс из Сургута авиакомпании NordStar. Вместо 17:15 его ожидают в 18:30 по местному времени.
Задержка связана с поздним вылетом самолёта Томск — Сургут. Вместо 11:45 он улетел в 14:07.
Резервный самолет авиакомпании «Руслайн», присланный вместо сломавшегося при посадке в Томске, вылетел из Томска в Екатеринбург в 14:23 по местному времени (10:23 мск). Задержка для этого рейса составила 8 часов 13 минут.
По данным на 14:43 местного времени (10:43 мск), вылетом из Томска задерживаются девять рейсов в Москву и один рейс в Красноярск. Однако ситуация с вылетами и прилётами постепенно нормализуется.
В Екатеринбург самолёт из Томска должен был прибыть ещё в 6:45 по местному времени (4:45 мск). Фактически его ожидают в 14:05.
После инцидента в международном аэропорту Томска рейсы «Москва-Томск» принимает новосибирский аэропорт «Толмачево». В новосибирский аэропорт были перенаправлены самолеты S7, «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота».
»Другие воздушные суда направлены в международный аэропорт Новосибирска «Толмачёво». Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов и правах потребителей», — отметили в Западно-сибирской транспортной прокуратуре.
Читайте подробнее: Новосибирский аэропорт принимает рейсы Москва-Томск
На вылет из Томска, по данным на 15:21 местного времени (11:21 мск), задерживаются три рейса — два в Москву и один — в Красноярск. Расчетное время вылета для московских рейсов — 15:50 по местному времени, но пока неизвестно, состоится ли вылет в это время. Красноярский рейс намечен на 19:10 по томскому времени.
С прибытием в Томск, по данным на 15:25 местного времени (11:25 мск), задерживаются два рейса из Стрежевого и один рейс из Сургута. Все остальные ранее задержанные рейсы уже прибыли в Томск.
Остался один задержанный на вылет рейс — в Красноярск.
Он должен был улететь в 18:00, но по факту это произойдёт в 19:10. Задержка вызвана поздним прибытием самолёта днём (вместо 10:50 лайнер авиакомпании NordStar приземлился в 13:18).
В целом все задержанные на вылет самолёты уже разлетелись по пунктам назначения.
Также прибыли все самолёты, задержанные из-за утреннего ЧП.
В аэропорту Томска отправили все рейсы, задержанные из-за произошедшей утром 3 февраля аварийной посадки самолёта авиакомпании «Руслайн». Об этом говорится на онлайн-табло.
Читайте подробнее: Аэропорт Томска отправил и принял все задержанные утром рейсы
Отправленный ранее в Томск резервный борт авиакомпании «Руслайн» прибыл в Екатеринбург в 14:41 по местному времени (12:41 мск). А ждали его, напомним, ещё в 6:45. Задержка составила почти восемь часов.
Калужская транспортная прокуратура проверяет «Руслайн» после ЧП в аэропорту Томска.
Калужская транспортная прокуратура начала проверять авиакомпанию «Руслайн» после инцидента в аэропорту Томска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: Прокуратура проверяет «Руслайн» после ЧП в аэропорту Томска
Авиакомпания «Руслайн» извинилась перед пассажирами за задержки рейсов.
Напомним, что все задержанные ранее рейсы приняты и отправлены.
По факту ЧП проверки ведут прокуратура, Следственный комитет, авиационные службы.
Известно, что при посадке из-под шасси пострадавшего самолёта посыпались искры.
Всего на борту находились 32 пассажира и четверо членов экипажа. Пострадавших нет.
Летевшие в Томск самолёты перенаправили в Новосибирск.
На эвакуацию самолёта с полосы и обследование ВПП ушло шесть часов.
В районе 12:00 по местному времени (08:00 мск) аэропорт возобновил приём и отправку самолётов.
Все рейсы отправлены и приняты, но из-за большой задержки расписание сместилось.
Самолёт авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» из Абакана прилетит почти на три часа позже намеченного ранее срока. Это связано с поздним вылетом лайнера из Томска.
Вместо 17:50 самолёт из Абакана ждут в Томске в 20:40.
В «Руслайне» отмечают, что изначально посадка была штатной. Но после соприкосновения с полосой стойка шасси повредилась.
У передней стойки шасси отвалилось колесо, пишет сайт телеканала 360.
На борту находились 32 пассажира и 3 члена экипажа — уточнили в пресс-службе «Руслайна».
Утро 4 февраля началось в аэропорту Томска без задержек. Все рейсы прибыли по расписанию, а некоторые даже немного раньше.
Аэропорт Томск. tomskairport.ru.