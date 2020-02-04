В аэропорту Томска утром 3 февраля аварийно приземлился самолёт авиакомпании «Руслайн» из Екатеринбурга. Прямо на взлётно-посадочной полосе оказалась повреждена стойка шасси.

Tomskairport.ru Аэропорт Томск

07:20 03.02.2020 Об этом: Самолёт из Екатеринбурга аварийно приземлился в Томске

07:21 03.02.2020 Пострадавших при аварии нет.

07:22 03.02.2020 Но оказалась повреждена стойка шасси.

07:22 03.02.2020 Лайнер заблокировал собой взлётно-посадочную полосу.

07:22 03.02.2020 Сейчас самолёт эвакуируют с полосы.

07:23 03.02.2020 Тем временем сотни людей застряли в аэропорту Томска. Вылета ждут в Томск и пассажиры в других аэропортах.

07:24 03.02.2020 Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолёты. Об этом: Аэропорт Томска приостановил работу после аварийной посадки самолёта

07:24 03.02.2020 Самолёты отправляют в Новосибирск.

07:30 03.02.2020 Самолёты, летевшие утром 3 февраля в Томск, были отправлены на посадку в Новосибирске. Об этом сообщили журналистам представители аэропорта. Подробности в материале: Летевшие в Томск самолёты приземлились в Новосибирске

07:35 03.02.2020 Согласно онлайн-табло аэропорта Томска, все вылеты из аэропорта, вплоть до 13 часов по местному времени (09:00 мск), задерживаются.

07:37 03.02.2020 В самолёте Bombardier CRJ-100, который аварийно приземлился в аэропорту Томска, находились 36 человек. Из них 32 пассажира и четверо членов экипажа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Читайте подробнее: В аварийно севшем в Томске самолёте были 36 человек

07:38 03.02.2020 Авария произошла в 05:46 по местному времени. Изначально работу аэродрома приостанавливали до 11:00.

07:40 03.02.2020 В аэропорту застряли сотни людей.

07:41 03.02.2020 Начиная с 6:00 из аэропорта должно было вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала.

07:42 03.02.2020 «Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов и правах потребителей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

07:46 03.02.2020 В аэропорту Томска после аварии прибывшего из Екатеринбурга самолёта должны были отправить семь авиарейсов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Читайте также: В аэропорту Томска застряли 400 пассажиров с семи рейсов

07:47 03.02.2020

07:49 03.02.2020 СКР начал проверку по факту аварийной посадки самолёта «Руслайна».

07:54 03.02.2020 В Томске Следственный комитет начал проверку по факту повреждения в аэропорту воздушного судна Bombardier. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. Читайте также: СКР выясняет обстоятельства аварийной посадки самолёта в Томске

07:54 03.02.2020 Для сведения: по итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта Томск составил 759 174 человека, увеличившись, по сравнению с 2018 годом, на 20,6%. На внутренних воздушных линиях (с учетом транзита) пассажиропоток вырос на 22,8%. По ряду направлений рост был на порядок. «Увеличение пассажиропотока по внутренним авиалиниям было зафиксировано на направлениях: Москва (16,8%), Екатеринбург (749,8%), Иркутск (1355,8%), Барнаул (170,2%), Каргасок (75,5%), Новосибирск (167,7%), Красноярск (30%), Казань (80,3%), Абакан (176,1%), Игарка (125,2%), Сочи (15,8%), Симферополь (3,9%), Анапа (2,8%)», — говорится в релизе на сайте аэропорта.

07:56 03.02.2020 Bombardier CRJ100. Фото: photo. airlines-inform.ru

07:57 03.02.2020 Подобное томскому ЧП произошло 10 октября 2019 года в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург).

07:57 03.02.2020 Тогда на полосу неудачно приземлился военный самолёт. Несколько часов аэропорт «Кольцово» был закрыт.

07:59 03.02.2020 Сотни людей застряли как в самом аэропорту «Кольцово», так и в других. Корреспондент ИА REGNUM должен был улететь в Екатеринбург из московского аэропорта «Домодедово» 10 октября в 10:00 по Москве. Но рейс был отменён, а пассажиров пересадили в самолёт, который вылетел уже поздним вечером.

08:01 03.02.2020 Сейчас взлётно-посадочную полосу томского аэродрома обследуют специалисты.

08:03 03.02.2020 Открытие аэропорта перенесли.

08:03 03.02.2020 Поврежденная стойка шасси самолета Bombardier CRJ100. Фото СКР на транспорте: zapsib-sut.sledcom.ru

08:04 03.02.2020 Самолет обследуют после аварийной посадки в Томске. Фото СКР на транспорте: zapsib-sut.sledcom.ru

08:05 03.02.2020 «Руслайн» направил в Томск резервный самолёт,

08:06 03.02.2020 Им предстоит выполнить обратный рейс, до Екатеринбурга.

08:10 03.02.2020 В аэропорт Томска отправлен резервный самолёт авиакомпании «Руслайн». Об этом: Авиакомпания «Руслайн» направила в Томск резервный борт

08:11 03.02.2020 В аэропорту Томска, по данным на 12:08 местного времени (08:08 мск), задерживаются вылеты одного рейса в Екатеринбург, десяти рейсов в Москву, двух рейсов в Стрежевой, рейсов в Абакан и Сургут. Рейсы, начиная с 13 часов по местному времени, пока числятся по расписанию.

08:12 03.02.2020 Сломавшийся в аэропорту Томска самолёт приземлился с небольшой задержкой, в 16 минут. Его прибытия ждали в 05:30, а фактически посадка произошла в 05:46.

08:12 03.02.2020 На прилёт в Томске задержаны 10 рейсов из Москвы и один рейс из Красноярска.

08:18 03.02.2020 Аварийно севший в аэропорту Томска самолёт авиакомпании «Руслайн» приземлился с небольшим опозданием. Это следует из онлайн-табло на сайте аэровокзала. Подробности в материале: Аварийно севший в Томске самолёт прибыл с опозданием

08:23 03.02.2020 В аэропорту Екатеринбурга полоса оказалась заблокирована, при этом там есть ещё одна ВПП. Но она в тот период не функционировала. В аэропорту Томска, судя по открытым данным, ВПП только одна.

08:26 03.02.2020 Отметим, 4 января 2017 года полоса оказалась заблокирована в аэропорту Калининграда. У самолёта авиакомпании «Аэрофлот» подломилась передняя стойка шасси, и он выкатился за пределы «бетонки».

08:27 03.02.2020 После этого случая аэропорт был закрыт почти двое суток. Самолёт пытались отбуксировать.

08:28 03.02.2020 Читайте ранее о ЧП в Калининграде: Коллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти

08:29 03.02.2020 После случая в Калининграде корреспонденты ИА REGNUM опрашивали представителей аэропортов разных городов России на предмет готовности к подобным ЧП. И в большинстве случаев руководители заявляли: к нештатным ситуациям готовы.

08:36 03.02.2020 Аэропорт Томска возобновил работу.

08:38 03.02.2020 Повреждённый самолёт эвакуирован с полосы.

08:43 03.02.2020 В Томске аэропорт возобновил работу, нарушенную после аварийной посадки самолёта авиакомпании «Руслайн». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Читайте также: Аэропорт Томска возобновил работу, прерванную после аварийной посадки

08:44 03.02.2020 Аварийный самолет в аэропорту Томска. Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

08:47 03.02.2020 Два рейса из Томска в Стрежевой отправлены в 12:19 и 12:25 по местному времени. По расписанию их вылет значился на 10:00 и 08:55 соответственно.

08:49 03.02.2020 В 12:34 по местному времени в Томск прибыл рейс из Барнаула. По расписанию он должен был прилететь в 09:40.

08:56 03.02.2020 Аэропорт Томска снова принимает и отправляет самолёты. Первым после возобновления работы прибыл рейс из Барнаула, говорится на онлайн-табло. Об этом: Аэропорт Томска принял первый после аварийной посадки рейс

09:01 03.02.2020 Прибыл рейс из Москвы.

09:02 03.02.2020 Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы должен был приземлиться в аэропорту Томска в 06:15 по местному времени. Фактически это произошло в 12:56.

09:02 03.02.2020 В аэропорт Томска в 12:56 (08:56 мск) прибыл самолет из Москвы — первый из задержанных столичных рейсов.

09:17 03.02.2020 По данным онлайн-табло, в томский аэропорт прибыли еще пять рейсов из Москвы, ранее задержанных из-за утреннего ЧП с самолетом Bombardier CRJ100.

09:17 03.02.2020 Обратный рейс авиакомпании «Руслайн» в Екатеринбург может отправиться из Томска в 13:50 по местному времени. Напомним, самолёт, которым его собирались выполнить, сломался при посадке. «Руслайн» направил в Томск резервный борт.

09:20 03.02.2020 В 13:12 по местному времени (09:12 мск) самолет из Томска вылетел в Абакан. Задержка вылета составила три часа и две минуты.

09:20 03.02.2020 Все пять прибывших рейсов из Москвы выполнил один самолёт — Аэробус А 321.

09:33 03.02.2020 В 13:10 и 13:18 по местному времени в аэропорт Томска прибыли рейсы из Новосибирска и Красноярска соответственно.

09:56 03.02.2020 Самолёт «Аэрофлота» из Москвы ждут в 15:00 вместо 9:30.

09:59 03.02.2020 Два самолёта из Стрежевого коснутся своими шасси ВПП аэропорта Томска в 16:30 и 16:50 вместо 12:20 и 13:25.

10:14 03.02.2020 В 14:03 по местному времени (10:03 мск) из Томска вылетел самолет «Уральских авиалиний» в Москву. Задержка вылета этого рейса составила почти семь часов.

10:18 03.02.2020 В 14:00 и 14:07 по местному времени из Томска вылетели самолеты в Новосибирск и Сургут соответственно. Задержка их отправления составила 1 час и 2 часа 22 минуты соответственно.

10:22 03.02.2020 В число задержанных попал рейс из Сургута авиакомпании NordStar. Вместо 17:15 его ожидают в 18:30 по местному времени.

10:24 03.02.2020 Задержка связана с поздним вылетом самолёта Томск — Сургут. Вместо 11:45 он улетел в 14:07.

10:37 03.02.2020 Резервный самолет авиакомпании «Руслайн», присланный вместо сломавшегося при посадке в Томске, вылетел из Томска в Екатеринбург в 14:23 по местному времени (10:23 мск). Задержка для этого рейса составила 8 часов 13 минут.

10:41 03.02.2020 Международный аэропорт Кольцово. Екатеринбург. svx. aero

10:44 03.02.2020 По данным на 14:43 местного времени (10:43 мск), вылетом из Томска задерживаются девять рейсов в Москву и один рейс в Красноярск. Однако ситуация с вылетами и прилётами постепенно нормализуется.

10:46 03.02.2020 В Екатеринбург самолёт из Томска должен был прибыть ещё в 6:45 по местному времени (4:45 мск). Фактически его ожидают в 14:05.

10:54 03.02.2020 После инцидента в международном аэропорту Томска рейсы «Москва-Томск» принимает новосибирский аэропорт «Толмачево». В новосибирский аэропорт были перенаправлены самолеты S7, «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота». »Другие воздушные суда направлены в международный аэропорт Новосибирска «Толмачёво». Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов и правах потребителей», — отметили в Западно-сибирской транспортной прокуратуре. Читайте подробнее: Новосибирский аэропорт принимает рейсы Москва-Томск

11:24 03.02.2020 На вылет из Томска, по данным на 15:21 местного времени (11:21 мск), задерживаются три рейса — два в Москву и один — в Красноярск. Расчетное время вылета для московских рейсов — 15:50 по местному времени, но пока неизвестно, состоится ли вылет в это время. Красноярский рейс намечен на 19:10 по томскому времени.

11:26 03.02.2020 С прибытием в Томск, по данным на 15:25 местного времени (11:25 мск), задерживаются два рейса из Стрежевого и один рейс из Сургута. Все остальные ранее задержанные рейсы уже прибыли в Томск.

12:39 03.02.2020 Остался один задержанный на вылет рейс — в Красноярск.

12:43 03.02.2020 Он должен был улететь в 18:00, но по факту это произойдёт в 19:10. Задержка вызвана поздним прибытием самолёта днём (вместо 10:50 лайнер авиакомпании NordStar приземлился в 13:18).

12:45 03.02.2020 В целом все задержанные на вылет самолёты уже разлетелись по пунктам назначения.

12:46 03.02.2020 Также прибыли все самолёты, задержанные из-за утреннего ЧП.

12:47 03.02.2020 Bombardier CRJ100 авиакомпании «Руслайн». © Anna Zvereva

12:53 03.02.2020 В аэропорту Томска отправили все рейсы, задержанные из-за произошедшей утром 3 февраля аварийной посадки самолёта авиакомпании «Руслайн». Об этом говорится на онлайн-табло. Читайте подробнее: Аэропорт Томска отправил и принял все задержанные утром рейсы

12:57 03.02.2020 Отправленный ранее в Томск резервный борт авиакомпании «Руслайн» прибыл в Екатеринбург в 14:41 по местному времени (12:41 мск). А ждали его, напомним, ещё в 6:45. Задержка составила почти восемь часов.

14:57 03.02.2020 Калужская транспортная прокуратура проверяет «Руслайн» после ЧП в аэропорту Томска.

15:03 03.02.2020 Калужская транспортная прокуратура начала проверять авиакомпанию «Руслайн» после инцидента в аэропорту Томска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: Прокуратура проверяет «Руслайн» после ЧП в аэропорту Томска

15:43 03.02.2020 Авиакомпания «Руслайн» извинилась перед пассажирами за задержки рейсов.

15:46 03.02.2020 Напомним, что все задержанные ранее рейсы приняты и отправлены.

15:46 03.02.2020 По факту ЧП проверки ведут прокуратура, Следственный комитет, авиационные службы.

15:48 03.02.2020 Известно, что при посадке из-под шасси пострадавшего самолёта посыпались искры.

15:49 03.02.2020 Всего на борту находились 32 пассажира и четверо членов экипажа. Пострадавших нет.

15:50 03.02.2020 Летевшие в Томск самолёты перенаправили в Новосибирск.

15:51 03.02.2020 На эвакуацию самолёта с полосы и обследование ВПП ушло шесть часов.

15:51 03.02.2020 В районе 12:00 по местному времени (08:00 мск) аэропорт возобновил приём и отправку самолётов.

15:55 03.02.2020 Все рейсы отправлены и приняты, но из-за большой задержки расписание сместилось.

15:56 03.02.2020 Самолёт авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» из Абакана прилетит почти на три часа позже намеченного ранее срока. Это связано с поздним вылетом лайнера из Томска.

15:57 03.02.2020 Вместо 17:50 самолёт из Абакана ждут в Томске в 20:40.

16:06 03.02.2020 В «Руслайне» отмечают, что изначально посадка была штатной. Но после соприкосновения с полосой стойка шасси повредилась.

16:36 03.02.2020 У передней стойки шасси отвалилось колесо, пишет сайт телеканала 360.

19:03 03.02.2020 На борту находились 32 пассажира и 3 члена экипажа — уточнили в пресс-службе «Руслайна».

19:07 03.02.2020 Самолёт авиакомпании «Руслайн». Фото пресс-службы

07:12 Утро 4 февраля началось в аэропорту Томска без задержек. Все рейсы прибыли по расписанию, а некоторые даже немного раньше.