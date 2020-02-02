Екатеринбург, 2 февраля, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Туристы группы студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова могли погибнуть из-за галлюцинаций. Такую версию выдвинул фармаколог Александр Эдигер, пишет «Комсомольская правда».

Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега, 26 февраля 1959 года

Специалист отмечает, что у всех участников группы в одно время начался синдром страшного возбуждения. А затем последовала неконтролируемая паника, которая побудила их всех быстро покинуть палатку и выскочить на лютый мороз.

Эксперт осторожно полагает, что имело место синхронное воздействие чего-либо на центральную нервную систему и мозг сразу нескольких человек. «И в связи с этой позицией мне близка идея, связанная с галлюциногенами, полученными с пищей», — говорит Эдигер.

Отметим, по факту гибели туристов выдвинуто более 100 разных версий. Точная причина так и не установлена. Как сообщало ИА REGNUM, в группу входили девять человек. Все они погибли 2 февраля 1959 года.