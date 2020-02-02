Дамаск, 2 февраля, 2020, 20:47 — ИА Регнум. Российские военнослужащие на военной базе Хмеймим отразили атаку нескольких беспилотников, запущенных с территории провинции Идлиб, об этом 2 февраля заявил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Минобороны России Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

«1 февраля около 23:00 по московскому времени средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации», — отметил Боренков.

Управление над дронами было перехвачено и они были выведены из строя. Пострадавших нет, также нет материального ущерба инфраструктуре базы.