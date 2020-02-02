Москва, 2 февраля, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 2 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Барвенковский В аэропорту Шереметьево

Так, по состоянию на 16:56 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны восемь рейсов, ещё три отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса; в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.