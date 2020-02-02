Могадишо, 2 февраля, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием саранчи был введён властями в Сомали. Об этом 2 февраля сообщает местное издание Garowe Online.

H. Krisp Саранча

Режим ЧС был объявлен министерством сельского хозяйства страны в связи с нашествием пустынной саранчи, представляющей угрозу для продовольственной безопасности Сомали.

В ООН отметили, что нашествие саранчи в этом году является самым масштабным для Эфиопии и Сомали за 25 лет и самым худшим для Кении за последние 70 лет. Тучи прожорливых насекомых оккупировали Африканский Рог, Юго-Западную Азию и регион Красного моря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по подсчётам ООН, на борьбу с саранчой в Африке требуется порядка $76 млн, в то время, как собрано было всего 15$ млн.