Тегеран, 2 февраля, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави приветствовал назначение на пост премьер-министра Ирака Мохаммеда Тауфика Аллави, об этом 2 февраля сообщает IRNA.

Izzedine Иран и Ирак

«Продолжая поддерживать независимость, суверенитет, территориальную целостность и основы демократии в Ираке, Иран приветствует избрание Мохаммеда Тауфика Аллави новым премьер-министром страны», — цитируют слова Мусави журналисты издания.

Напомним, новый иракский глава правительства был назначен после отставки предыдущего руководителя кабинета Адиля Абдула-Махди, вынужденного покинуть пост в связи с массовыми акциями протеста, продолжающимися в стране с начала октября 2019 года.