Астана, 2 февраля, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Казахстана присоединиться к Вашингтону в его давлении на Китай, об этом 2 февраля сообщает Reuters.

DonkeyHotey Майк Помпео

Дипломат в качестве повода для нажима на Пекин предложил тему уйгурского населения Китая.

«Мы обсуждали тяжелое положение уйгурских мусульман, а также этнических казахов, которых власти Китая арестовали в Синьцзяне», — отметил Помпео на пресс-конференции в Астане.

Глава внешнеполитического ведомства США также призвал все страны мира присоединиться к Вашингтону в оказании давления на Китай.

Напомним, ООН обвиняет Китай в жестком обращении с уйгурами, проживающими, по мнению представителей организации, в «суровых условиях». Официальный Пекин отвергает обвинения, обращая внимание на то, что в регионе проходит антитеррористическая кампания.