Барнаул, 2 февраля, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае в западном направлении от Барнаула зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (АСФ ФИЦ ЕГС РАН).

Антон Денисенко Алтайский край

Отмечается, что сейсмическая активность наблюдалась 2 февраля в 12:08 (мск) в 138 км от административного центра края, интенсивность подземных толчков в эпицентре составляла 3,5 по оценке MSK-65.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января на территории Елизовского района Камчатского края было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.