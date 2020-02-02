Исламабад, 2 февраля, 2020, 15:52 — ИА Регнум. В результате перестрелки между индийскими и пакистанскими военными пострадал один человек, об этом 2 февраля сообщает Geo TV.

vishal dutta photo's На индо-пакистанской границе

Инцидент произошел на линии разграничения в секторе Сатвал, пакистанская сторона утверждает, что огонь открыли представители вооруженных сил Индии, стрельба не была спровоцированной.

В министерстве иностранных дел Пакистана уже выразили протест в связи с инцидентом, заявив, что стрельба не имела никакого смысла.

Напомним, отношения между Индией и Пакистаном на протяжении всей истории обоих государств остаются крайне напряженными. Ситуация осложнилась после того, как официальный Нью-Дели принял решение лишить особого статуса регион Джамму и Кашмир.