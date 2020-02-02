Компания LG Electronics оказала помощь жителям Филиппин — СМИ
Манила, 2 февраля, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Южнокорейская компания LG Electronics оказала помощь жителям Филиппин, пострадавших от извержения вулкана Тааль. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, филиппинское отделение компании организовало в эвакуационных пунктах бесплатные прачечные и пункты медицинской помощи.
Известно, что представители LG также уделили внимание детям, раздав каждому ребенку наборы цветных карандашей и раскраски.
Отмечается, что в ближайшее время компания также намерена провести еще ряд различных мероприятий для жителей Филиппин, включая бесплатный ремонт бытовой техники.
Напомним, что 13 января представители Филиппинского института вулканологии и сейсмологии зарегистрировали усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 по местному времени, в результате которого образовался столб пепла высотой один километр.