Манила, 2 февраля, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Южнокорейская компания LG Electronics оказала помощь жителям Филиппин, пострадавших от извержения вулкана Тааль. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

GillyBerlin Эмблема LG

По их словам, филиппинское отделение компании организовало в эвакуационных пунктах бесплатные прачечные и пункты медицинской помощи.

Известно, что представители LG также уделили внимание детям, раздав каждому ребенку наборы цветных карандашей и раскраски.

Отмечается, что в ближайшее время компания также намерена провести еще ряд различных мероприятий для жителей Филиппин, включая бесплатный ремонт бытовой техники.

Напомним, что 13 января представители Филиппинского института вулканологии и сейсмологии зарегистрировали усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 по местному времени, в результате которого образовался столб пепла высотой один километр.