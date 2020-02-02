Токио, 2 февраля, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Правительство Японии готовит ряд мер по стимулированию местной индустрии беспилотных летательных аппаратов, сообщает Nikkei Asian Review.

Беспилотник

По данным издания, в японском правительстве обеспокоены доминирующим положением Китая на рынке малых беспилотных летательных аппаратов. По оценкам немецкой исследовательской компании Drone Industry Insights, до 70% глобального рынка беспилотников приходится на долю китайской компании DJI.

Для стимулирования местных производителей правительство Японии готовит ряд мер поддержки. В частности, ведётся работа по смягчению регулирования использования коммерческих беспилотников. Новые правила, которые вступят в силу в 2022 году, позволят использовать беспилотинки в густонаселённых районах.

Также в феврале правительство внесёт в парламент Японии законопроект, предусматривающий предоставление местным производителям кредитов от государственных финансовых организаций на льготных условиях. Ещё одной мерой поддержки станет прямой заказ беспилотников, которые будут использоваться для мониторинга объектов инфраструктуры, а также для контроля удалённых районов пожарными организациями и береговой охраной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года американская компания Airware, занимающаяся производством беспилотников, объявила о закрытии. Бывший сотрудник компании рассказал, что Airware не удалось выдержать конкуренции с китайским производителем DJI.