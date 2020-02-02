Вашингтон, 2 февраля, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Американская компания DirecTV начала вывод на орбиту захоронения телекоммуникационного спутника Spaceway-1 с неисправной батареей. Об этом сообщает SpaceNews.

Nasa.gov Спутник

В декабре 2019 года стало известно о повреждении батареи на спутнике Spaceway-1, который используется для предоставления услуг цифрового телевидения. Оператор спутника компания DirecTV уведомила федеральную комиссию по связи США о необходимости вывода спутника из эксплуатации и переводе на орбиту захоронения из-за риска взрыва повреждённой батареи, что может создать угрозу для других космических аппаратов.

Сообщается, что DirecTV начала поэтапный подъём орбиты повреждённого аппарата. Планируется, что высота орбиты спутника Spaceway-1 будет поднята на 300 км над активными геостационарными спутниками связи.

Spaceway-1, являющийся одним из самых тяжёлых коммерческих спутников (6080 кг) был изготовлен компанией Boeing. Космический аппарат был запущен в 2005 году, проектный срок эксплуатации составлял 12 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat-5WB и американским экспериментальным аппаратом MEV-1. Планируется, что MEV-1 будет состыкован с действующим спутником Intelsat 901 и продлит срок его эксплуатации на 5 лет.