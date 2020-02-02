Анкара, 2 февраля, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с политическим руководством партии ХАМАС, об этом 2 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и лидер ХАМАС Исмаил Хания

Встреча прошла в Стамбуле и продолжалась один час 15 минут. Стороны обсудили последние события в мире и на территории Ближнего Востока.

Особую актуальность переговорам придал факт публикации президентом США Дональдом Трампом плана урегулирования палестино-израильского конфликта, вызвавшего негативную реакцию у значительной части мирового сообщества.

Глава Белого дома предложил объявить израильский суверенитет над всей территорией Иерусалима, однако Палестина претендует на то, чтобы город был столицей государства.