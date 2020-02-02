Барселона, Испания, 2 февраля, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Итальянский специалист Массимилиано Аллегри, ранее возглавлявший туринский «Ювентус», мог стать главным наставником футбольного клуба «Барселона». Об этом 2 февраля сообщает AS.

goatling Массимилиано Аллегри (справа)

По данным источника, после того как с должности главного тренера каталонского клуба 13 января нынешнего года был уволен испанец Эрнесто Вальверде, руководство команды предложило Аллегри занять данный пост, однако последний отказался это сделать.

Также сообщается, что в качестве кандидатур на данную должность рассматривались тренер клуба «Аль-Садд» Хави, экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, тренер сборной Нидерландов Роналд Куман и Гарсия Пимьента, тренирующий «Барселону Б».

Отметим, 14 января стало известно, что новым главным тренером команды «Барселона» стал Кике Сетьена.