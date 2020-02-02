Ташкент, 2 февраля, 2020, 14:57 — ИА Регнум. С 4 февраля Uzbekistan Airways временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Китай в связи со вспышкой коронавируса, говорится в сообщении авиакомпании.

Gennady Misko Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways

«Решение об этом приняла правительственная комиссия, созданная по распоряжению президента. Она займется вопросами возвращения граждан республики из Китая и предотвращением распространения коронавируса на территории Узбекистана», говорится в сообщении.

Министерство финансов Китаявыделило 27,3 миллиардов юаней (около 3,94 миллиарда долларов) для обеспечения работы по профилактике коронавируса 2019-nCoV и борьбе с ним. Однако количество заражённых людей увеличивается, и о скором окончании распространения вируса говорить пока рано. На территории Китайской Народной Республики не осталось регионов, где не было бы заболевших новым короновирусом. Последним «сдался» Тибет.