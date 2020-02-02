Дербент, Дагестан, 2 февраля, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов на строящемся доме в Дагестане. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Строительные леса

ЧП произошло на улице Гасанова в городе Дербенте. По предварительным данным, строительные леса обрушились на уровне шестого этажа в недостроенном многоэтажном здании.

Всего пострадали пять человек. Одному была оказана помощь на месте, двое были отправлены на амбулаторное лечение, одного пострадавшего поместили в реанимацию, ещё один был помещён в отделение травматологии с черепно-мозговой травмой.

По данным пресс-службы мэрии города, на месте ЧП работает оперативная группа МВД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной произошедшего может быть нарушение норм и требований безопасности.

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