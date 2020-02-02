Верона, Италия, 2 февраля, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Исследование международной группы учёных показало, что прослушивание музыки с высоким темпом уменьшает субъективное восприятие нагрузки во время выполнения физических упражнений. Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале Frontiers in Psychology.

Спорт с музыкой

Многие люди слушают музыку во время тренировок, считая, что это помогает притупить чувство усталости и повысить эффективность выполнения упражнений. Группа медиков и психологов из Италии и Хорватии решила провести эксперимент, чтобы установить связь между темпом прослушиваемой музыки и восприятием прикладываемых усилий при выполнении различных упражнений.

В исследовании приняли участие 19 молодых женщин (средний возраст 26,4 года), которые выполняли упражнения различной интенсивности, прослушивая музыку в разном темпе. После каждой тренировки исследователи фиксировали среднюю частоту сердечных сокращений и рейтинг воспринимаемого напряжения.

Эксперимент показал, что при прослушивании музыки в высоком темпе выполняемые физические упражнения переносились легче, при этом эффективность от их выполнения не снижалась. Наиболее заметен этот эффект оказался при выполнении упражнений на выносливость, таких как продолжительный бег.

«Мы обнаружили, что при прослушивании музыки в быстром темпе во время упражнений наблюдается более высокая частота сердечных сокращений и более низкая воспринимаемая нагрузка в сравнении с выполнением упражнений без музыки. Это означает, что упражнения воспринимались как меньшее усилие, но оно являлись более полезными с точки зрения улучшения физической подготовки», — рассказал один из авторов исследования профессор Университета Вероны Лука Ардиго порталу Medical Xpress.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года учёные из Канады представили результаты исследования, показавшего, что регулярное выполнение высокоинтенсивных аэробных физических упражнений препятствует развитию деменции в зрелом возрасте.