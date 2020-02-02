Санкт-Петербург, 2 февраля, 2020, 14:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 февраля, установлен новый суточный рекорд тёплой погоды. Предыдущий рекорд для этого дня продержался 27 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, «сегодня в полдень температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +4,6°, что на 0,1° выше чем было в этот день в 1993 году».

По данным гидрометцентра на 14:00 мск, воздух в Петербурге прогрелся уже до +5,3 градуса, при южном ветре и влажности 89%.

Напомним, что январь 2020 года стал рекордно тёплым для Петербурга. Среднемесячная температура января составила +1.5°. Это на +9.4° выше климатической нормы и теплее, чем было в январе 1925 года (-0.5°).