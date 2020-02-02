Санкт-Петербург, 2 февраля, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бизнес-центра «Лениздат» в центре Петербурга. Ранг пожара понижен, тем не менее на месте ЧП работают более ста сотрудников оперативных служб.

78.mchs.gov.ru Пожар в здании «Лениздата»

Напомним, пожар вспыхнул 2 февраля около девяти часов утра в пятиэтажном здании на набережной реки Фонтанки, дом 59А. Уже в 09:25 мск в связи с угрозой распространения огня ранг пожара был повышен до №2 .

Пламя бушевало на четвертом этаже бизнес-центра на площади 200 кв. метров.

В 11:25 мск пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения. Ранг пожара с №2 был понижен до №1-БИС, а в 12:25 мск — до №1.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

На месте пожара работают 32 единицы техники оперативных служб и 128 человек личного состава.