Сеул, 2 февраля, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Аккумуляторы южнокорейского производства начнут устанавливать в автомобили Tesla, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на отраслевые и зарубежные источники.

Michael Barera Электромобиль Tesla

По данным источников, 30 января представители американской компании Tesla сообщили, что подписали контракт на поставку аккумуляторов с представителями южнокорейской компании LG Chem и китайской компании CATL.

В сентябре прошлого года в СМИ появлялась информация о том, что Tesla будет закупать аккумуляторы у LG Chem, однако представители компаний данную информацию не подтвердили.

Известно, что южнокорейская компания LG Chem будет поставлять аккумуляторы Tesla со своего завода в Нанкине, Китай.

Отметим, что в 2019 году Tesla стала бесспорным лидером на мировом рынке электромобилей, продав в течение года 250 тыс. автомобилей.