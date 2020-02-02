Москва, 2 февраля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Культовая группа «Аквариум» решилась на перезапись своей композиции 1980-х годов. Она представила в сети анимационный музыкальный ролик «Бабушки». Об этом сообщает портал Intermedia.

Grebenshikovb Группа Аквариум. 1987

Как рассказал сам Борис Гребенщиков в программе «Аэростат», «Бабушки» — это новое переосмысление знаменитой истории Красной шапочки. Вернее, в 1980-х она носила замаскированный характер в эпоху гонений на рок. Но тогда, в силе недостаточной электробазы не смогла звучать по-настоящему. Сегодня музыканты достали записи, оценили и поняли насколько это ложится в современный контекст.

Ну, а когда к исполнению присоединился «замечательный безумец» Лу Эдмондс, инструментальный полиглот и соратник группы, все вообще зазвучало по-новому и крайне современно.

Впрочем, не секрет, что сюжет о том как кто-то намерен кого-то поглотить действительно крайне актуален и по сей день.

Мультипликационное сопровождение выполнено студентами Анимационно-шумовой лаборатории.