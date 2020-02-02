Вашингтон, 2 февраля, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Совет по международным отношениям США (CFR) опубликовал рейтинг стран по участию женщин в политической жизни страны Women’s Power Index, сообщает радио «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент).

Commonslibrary.parliament.uk Женщины в парламенте

Согласно опубликованным данным, КНДР занимает 137-е место в мире с показателем 14 из 100 баллов.

В докладе отмечается, что с 1946 года в КНДР не стояли у власти женщины, а доля женщин в Верховном народном собрании составила 18%.

В топ-10 рейтинга вошли: Коста-Рика (74 б.), Швеция (69 б.), Исландия (68 б.) Руанда (67 б.), Никарагуа (63 б.), Норвегия (62 б.), ЮАР (61 б.), Финляндия (61 б.), Франция (60 б.) и Андорра (60 б.).

Среди стран Азии Южная Корея заняла 124-е место в рейтинге с показателем 17 баллов, Китай — 146-е место, Япония — 154-е место.

Известно, что при составлении данного рейтинга, в который вошли 193 страны, учитывалась доля женщин в правительстве, министерствах и законодательных органах, органах местного самоуправления.