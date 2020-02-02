В Москве боксер избил гвардейца
Москва, 2 февраля, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Сотрудник Росгвардии был избит в центре Москвы. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.
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Насилие
Инцидент произошел на Фрунзенской набережной, когда сотрудники Росгвардии остановили двух человек для проверки документов. Молодые люди напали на гвардейцев и одному из них сломали нос.
По предварительным данным, один из нападавших — чемпион России по боксу.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поспешил заявить журналистам, что организация проверит данную информацию о причастности боксера к нападению на сотрудника Росгвардии.
Кремлев пообещал, что в случае, если информация подтвердится, боксер будет жестко наказан.