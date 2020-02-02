Мариуполь, ДНР, 2 февраля, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В разрушенном здании трансформаторной станции в Центральном районе города Мариуполь местным жителем, сообщившим в полицию, был обнаружен ящик с боеприпасами, сообщили 1 февраля в пресс-службе «полиции Донецкой области».

Dn.npu.gov.ua Ящик с боеприпасами. Мариуполь

Боевые припасы были обнаружены 31 января. В обнаруженном ящике сотрудники правоохранительных органов, которые работали на месте происшествия, обнаружили два не распакованных «цинка» с патронами калибра 12,7 мм (160 патронов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краматорске на крыше дома были обнаружены гранатометы.

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