Годовщину Сталинградской битвы отмечают в Волгограде
Волгоград, 2 февраля, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Памятные мероприятия, посвящённые 77-ц годовщине победы в Сталинградской битве, начались 2 февраля с возложения цветов и венков на Мамаевом кургане в Волгограде. Участники церемонии поднялись от подножия историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» к залу Воинской славы, где отдали дань памяти защитникам Отечества, сообщает пресс-служба правительства региона.
Цветы и венки возложили к Вечному огню, могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле. В память о погибших зажгли свечи в храме Всех Святых.
2 февраля праздничные концерты пройдут в госпитале ветеранов войн, а также в музее-панораме «Сталинградская битва». В Центральном концертном зале областной филармонии состоится торжественное собрание, в библиотеках Волгограда открыты тематические экспозиции. Завершит памятный день фейерверк на набережной 62-й Армии.