Санкт-Петербург, 2 февраля, 2020, 10:13 — ИА Регнум. В центре Петербурга утром 2 февраля пожарные тушат здание на набережной реки Фонтанки, которое хорошо известно горожанам как «Лениздат». Ранее здесь располагались редакции почти всех ленинградских газет, затем здание использовалось как бизнес-центр.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу. пятиэтажное здание на набережной реки Фонтанки, 59А, загорелось около 09:20 в воскресенье.

«Горение происходит на четвёртом этаже из двух окон, люди просят о помощи. В 09:25 ранг пожара повышен до №2», — отметили в ГУ МЧС.

Огонь охватил площадь 200 кв. метров, идет эвакуация, есть угроза распространения огня на пятый этаж. На месте ЧП работают 10 единиц техники и 60 человек личного состава.

Бизнес-центр «Лениздат» был возведён в 1963 году, там разместились редакции и издательства областных и городских газет, дирекция типографии. По открытым данным, в настоящее время на четвёртом этаже располагается магазин косметики и парфюмерии.