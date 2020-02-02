Минск, 2 февраля, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Пять граждан Белоруссии было эвакуировано из закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса китайского города Ухань. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба посольства Белоруссии в КНР.

Ухань

Обратившиеся за помощью граждане Белоруссии были эвакуированы 2 февраля из города Ухань провинции Хубэй при содействии посольства Республики Беларусь в КНР.

В Белоруссии на сегодняшний день не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. В стране предприняты дополнительные меры профилактики, организован широкий лабораторный контроль в аэропорту Минска.

Прибывающим в Белоруссию из КНР раздают памятку, из которой следует, что если в течение 14 дней будет наблюдаться ухудшение здоровья, то нужно немедленно вызывать скорую помощь для госпитализации. Всем студентам и работникам из КРН, которые обучаются и работают в Белоруссии, скорректировано время отпусков и зимних каникул.

Ранее ИА REGNUM сообщало о помощи, которую направили страны Евросоюза в Китай для борьбы со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.