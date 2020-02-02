Амстердам, 2 февраля, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Жилищные корпорации в Нидерландах всё ещё строят слишком мало квартир. В 2017 и 2018 гг. планы жилищного строительства были реализованы лишь на 62%. Об этом говорится в опубликованном 31 января докладе Министерства инфраструктуры и водного хозяйства.

Брусника Квартира

В докладе не указываются причины такого отставания.

Однако составители доклада напоминают, что вопреки утверждениям жилищных корпораций они располагают достаточными средствами для строительства новых квартир.