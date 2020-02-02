Аргаяш, Челябинская область, 2 февраля, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Челябинской области глава Аргаяшского муниципального района Исрафиль Валишин осуждён за превышение полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Argayash.ru Исрафиль Валишин

Следователи посчитали, что преступление было совершено при выделении участков земли. В 2011—2013 годах он дал добро на создание в защитных лесах и охранной зоне озера Увильды десяти объектов капитального строительства. При этом в этих местах стройка запрещена.

Бюджет Российской Федерации понёс от действий подсудимого ущерб в размере больше 2,5 млн рублей. Валишин получил четыре года условно. Также на два года ему запрещено занимать посты в органах власти.

В пресс-службе облпрокуратуры отмечают, что также чиновнику установлен испытательный срок в 4 года и 6 месяцев. Кроме того, с него взыскано ущерб — 2 733 331 рубль.